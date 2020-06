Johnny Rotten (64), der ehemalige Frontmann der legendären Punkband Sex Pistols, hat sich einer neuen Lebensaufgabe verschrieben, die nichts mehr mit Musik zu tun hat. Seit mittlerweile 43 Jahren ist der "God Save the Queen"-Interpret mit seiner Partnerin Nora Forster zusammen, vor einiger Zeit erhielt die 78-Jährige die Diagnose Alzheimer. Noch sei ihr Zustand vergleichbar mit einem dauerhaften Kater: Der Bühnenstar wolle sich aber ab jetzt in Vollzeit um seine Nora kümmern.

In erster Linie wolle John Lydon, wie der Songwriter mit bürgerlichem Namen heißt, dass niemand an ihrem Kopf herumspiele, erklärte er jetzt im Interview mit Daily Mirror. "Für mich ist sie noch da. Die Person, die ich noch immer jede Minute jeden Tages liebe – und sie ist mein Leben", stellte der 64-Jährige, der in der Vergangenheit vorwiegend solo mit seiner Musik auf Tour war, klar. Es sei schade, dass sie ab jetzt Dinge vergesse: "Aber tun wir das nicht alle?", fragte er schließlich.

Der gebürtige Londoner verriet zudem, es verblüffe die Experten, dass Nora, die die Tochter eines schwäbischen Zeitungsverlegers ist, ihren Mann noch erkenne. John habe zudem nicht die Absicht, seine Liebste in ein Pflegeheim zu stecken – auch wenn es irgendwann sehr viel Kraft kosten wird, sie zu versorgen. Nicht nur für seine Partnerin, auch für seine drei Stiefenkel sorgte er in der Vergangenheit: Noras Tochter Ari Up, die sie mit in die Beziehung brachte, bekam zeitlebens drei Kinder, um die sich das Paar seit ihrem Tod im Jahr 2010 kümmert.

Getty Images John Lydon und seine Frau Nora Forster im Juli 2008

Getty Images John Lydon und Nora Forster beim Tribeca Film Festival 2017

Getty Images John Lydon, ehemaliger Frontmantmann der Band Sex Pistols



