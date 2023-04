Frau von Sex-Pistols-Star John Lydon an Demenz gestorben

John Lydon (67) trauert um seine Frau! In den 70ern war der Musiker mit den Sex Pistols berühmt geworden – die Band gilt bis heute als eine der einflussreichsten Punk-Gruppen der Welt. John will am diesjährigen Eurovision Song Contest für Irland jedoch alleine teilnehmen – denn seinen Song möchte er seiner Frau Nora Forster widmen, die an Alzheimer erkrankt war. Nun ist Johns geliebte Gattin gestorben...

Via Twitter gab der 67-Jährige nun die traurige Nachricht bekannt. "Schweren Herzens teilen wir die traurige Nachricht, dass Nora Forster – John Lydons Frau von fast fünf Jahrzehnten – verstorben ist", heißt es in seinem Statement. Seine Frau war 2018 mit der Krankheit diagnostiziert worden. John war in dieser schwierigen Zeit stets an ihrer Seite.

Nora kommt aus München und hatte als Verlagserbin die Sex Pistols und andere Punkgruppen jahrelang finanziell unterstützt. Sie und John hatten sich 1975 in einem Modegeschäft der Designerin Vivienne Westwood (✝81) in Chelsea kennengelernt. Vier Jahre später waren sie schließlich vor den Traualtar getreten.

Getty Images Musiker John Lydon

Getty Images John Lydon und seine Frau Nora Forster im Juli 2008

Getty Images John Lydon 2017

