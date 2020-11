Auf diese hüpfenden Besucher hätte John Lydon (64) lieber verzichtet! Das Mitglied der Punk-Band Sex Pistols liebt Tiere wohl über alles. In seinem Zuhause in Los Angeles hält sich der Musiker seit einiger Zeit sogar eine Eichhörnchenfamilie. Doch genau die hat jetzt noch ein paar ungebetene Gäste mit ins Haus gebracht, die am Ende auch Johnny Rotten, wie sein Künstlername lautet, das Leben schwer machten: Der gebürtige Brite wurde von Flöhen heimgesucht – und die bissen ihm sogar in sein bestes Stück.

"Heute morgen habe ich runtergeguckt auf meinen Willy und da war ein verdammter Flohbiss", beschwerte sich der 64-Jährige im Gespräch mit Dailystar über den unangenehmen Fund in seiner Unterhose. Aber nicht nur sein Penis sei von den Tierchen in Beschlag genommen worden, auch der Rest seines Körpers war von Bissen übersät – Juckreiz und Rötungen inklusive. "Die Bisse, wow! Die letzte Nacht war wirklich Horror deswegen", gestand der Sänger. Vaseline-Salbe sei in den Stunden zuvor sein treuer Begleiter gewesen.

Doch hat der Flohangriff auch Folgen für die Eichhörnchen? Immerhin sind die Parasiten erst durch die Nager aufgetaucht. John gibt den Tieren keine Schuld daran. Er halte die Tiere auch meistens auf Abstand. "Es gibt kein Streicheln. Wenn sie etwas anstupsen wollen, ist das in Ordnung, aber ich weiß, dass es für eine Erdnuss ist und nicht, weil ich schön bin", erklärte er.

Getty Images John Lydon 2017

Getty Images Musiker John Lydon

Getty Images Sex-Pistols-Star John Lydon

