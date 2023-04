Vor ihrem Tod: John Lydon wollte nicht ohne seine Frau leben

Für John Lydon (67) war ein Leben ohne seine Liebste schon immer undenkbar. Im Jahr 2018 ging der Sänger der Sex Pistols mit beunruhigenden Nachrichten an die Öffentlichkeit: Seine Frau Nora Forster war an Alzheimer erkrankt. Seither pflegte der Songwriter seine Gattin liebevoll – bis zu ihrem Tod. Dass die Frau des Musikers verstorben ist, teilte sein Management am vergangenen Donnerstag in einem emotionalen Statement mit. Bereits vor ihrem Tod verriet John, dass er nicht ohne Nora sein möchte!

Kurz nachdem das Ableben von Nora bekannt gegeben wurde, taucht auch ein Interview wieder auf, das John The Times im vergangenen Februar gegeben hatte. Daraus wird ganz deutlich: Bereits vor dem Tod seiner Frau, konnte sich der 67-Jährige nicht vorstellen, jemals ohne seine Liebste zu sein. "Ich wüsste nicht, wie ich ohne sie leben könnte. Ich würde es nicht wollen. Es gibt keinen Grund", beteuerte er in dem Gespräch.

Als Zeichen seiner Liebe plant John sogar, beim kommenden Eurovision Song Contest einen ganz besonderen Hit zu performen – den er seiner geliebten Frau widmen will. "Wir haben einmal nach einer Tournee einen wunderschönen Urlaub auf Hawaii verbracht und es war einfach die schönste Woche unseres Lebens. Jetzt, wo ihre Erinnerungen verblassen, wollte ich ihr so etwas zurückbringen", erklärte er The Sun den Song mit dem Titel "Hawaii" noch vor Noras Ableben.

Getty Images Musiker John Lydon

Getty Images Nora Forster und John Lydon im Oktober 2013

Getty Images John Lydon und seine Frau Nora Forster im Juli 2008

