Die Filmwelt trauert um Mel Winkler. Im Oktober 1941 erblickte der Schauspieler im US-Bundesstaat Missouri das Licht der Welt. Nach seiner Zeit bei der amerikanischen Armee feierte der Schauspieler im Jahr 1968 mit "The Great White Hope" sein TV-Debüt. An der Seite von TV-Bekanntheiten wie Michael J. Fox (59) und Woody Harrelson (58) gelang dem Darsteller 1991 im Film "Doc Hollywood" der große Durchbruch. Jetzt die traurige Gewissheit: Mel ist im Alter von 78 Jahren gestorben.

Wie Familiensprecherin Courtney Benson gegenüber The Hollywood Reporter bestätigte, verstarb Mel am heutigen Donnerstag mit 78 Jahren. Demnach soll der TV-Star aus noch unbekannten Gründen in seinem Haus in Hollywood friedlich eingeschlafen sein. Er hinterlässt seine beiden Kinder Mark und Maury sowie seine vier Enkeltöchter. "Sein ansteckendes Lachen und seine Liebe zur Familie werden für immer vermisst", heißt es im weiteren Verlauf der Todesmeldung.

Neben dem Erfolgsstreifen "Doc Hollywood" wirkte Mel auch in bekannten Filmen wie "Devil In A Blue Dress" mit Denzel Washington (65) und "Coach Carter" mit. Doch auch hinter der Kamera wurde der Schauspieler aktiv. So war Mel auch für zahlreiche Voice-Over-Jobs zuständig – beispielsweise verlieh er seine Stimme der Comic-Figur Lucius Fox in der Actionserie "The New Batman Adventures.

Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

Getty Images Woody Harrelson, Schauspieler

Getty Images Denzel Washington, Schauspieler



