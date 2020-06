Große Trauer um Nanci Ryder! Die Publizistin war dafür bekannt, für die größten Stars in Hollywood zu arbeiten. So gehörten zu ihrer A-Liste Leinwandgrößen wie Reese Witherspoon (44), Renée Zellweger (51), Courteney Cox (55) und Demi Moore (57). 2014 wurde bei der PR-Managerin die Nervenkrankheit ALS diagnostiziert. Daraufhin setzte sie sich unermüdlich mit ihrem Namen für die ALS-Forschung ein. An den Folgen dieser Erkrankung ist die 67-Jährige jetzt gestorben!

Auf ihren Tod, den Access Hollywood verkündete, reagierten viele Stars betroffen. So schrieb Emmy Rossum (33) auf Twitter: "Nanci war das Leuchtfeuer in meiner Karriere. Es war eine absolute Freude, mit ihr zusammenzuarbeiten." Auch Elizabeth Perkins (59) verkündete ihre Trauer: "Nanci war immer an meiner Seite. Sie hat ihre Ruhe nach einem langen Kampf gefunden", zeigte sich die Schauspielerin betroffen. Nanci litt nicht nur an ALS, sondern hatte auch eine Krebserkrankung überlebt.

Ihre berühmte Kundschaft konnte Nanci sogar als Begleitung für ihre Veranstaltungen begeistern, bei denen sie auf die amyotrophe Lateralsklerose – kurz ALS – aufmerksam machte. Die legendäre PR-Frau wollte mit ihrem eigenen Bekanntheitsgrad und dem ihrer populären Freunde immer wieder finanzielle Mittel für die Suche nach einem Heilmittel der Krankheit generieren.

Getty Images Nanci Ryder und Courteney Cox im Jahr 2018

Getty Images Nanci Ryder und Renee Zellweger im Jahr 2017

Getty Images Jennifer Garner und Nanci Ryder im Jahr 2016



