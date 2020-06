"Vom Winde verweht" kommt zurück! Durch den Tod des Afroamerikaners George Floyd ist das Thema Rassismus in aller Munde. Dabei geraten aktuell auch Filme und Serien in die Kritik, die aus heutiger Sicht rückständig wirken und sogar rassistische Vorurteile schüren können. So entschied sich der Sender HBO dazu, den Klassiker von 1939 vorerst aus der Mediathek zu streichen. In einer kommentierten Fassung erscheint der Film bald wieder im Programm!

Die Universitätsprofessorin Jacqueline Stewart überarbeitet den Leinwandhit für HBO. "Ich ergänze den Film um eine Einführung, um ihn in seinen historischen Kontext einzuordnen", erklärte die Filmwissenschaftlerin in einer Stellungnahme für CNN. "Wir befinden uns in einer Zeit, in der wirklich ein Umdenken stattfindet. Menschen informieren sich mehr denn je über Rassismus", bemerkte sie. Diskriminierung sei – oftmals unbemerkt – in Gesellschaft und Kultur eingebettet. Diese Strukturen müsse man offenlegen, verdeutlichte Jacqueline.

"Vom Winde verweht" steht in der Kritik, das Thema Sklaverei beschönigt darzustellen. "Manche halten die vorübergehende Löschung des Films für Zensur. Für andere stellt der Film aber eine offene Wunde dar, unter der schwarze Menschen immer noch leiden, indem sie tagtäglich diskriminierende Erfahrungen machen." Es sei dennoch nötig, den Klassiker weiterhin zu zeigen, um ihn als Grundlage für Analysen und Diskussionen zu nutzen, stellte die Dozentin klar. Für die Rückkehr des Films ist noch kein konkretes Datum angegeben.

ActionPress Hattie McDaniel und Clark Gable in "Vom Winde verweht" 1939

ActionPress Vivien Leigh und Hattie McDaniel in "Vom Winde verweht" 1939

ActionPress Vivien Leigh in "Vom Winde verweht" 1939



