Große Trauer um Vera Lynn! Zu Lebzeiten machte sich die Britin einen Namen als Sängerin, ihre Karriere kam vor allem während des Zweiten Weltkriegs ordentlich ins Rollen. Vera war bei den Soldaten damals so beliebt, dass sie den Beinamen "The Force's Sweetheart" erhielt. Vor allem für Lieder wie "We'll Meet Again" oder "Land of Hope and Glory" wird sie für immer im Gedächtnis bleiben. Nun machen traurige Nachrichten die Runde: Vera Lynn ist im stolzen Alter von 103 Jahren gestorben!

In einem Statement der Familie, das Daily Mail vorliegt, heißt es: "Ihre Familie ist zutiefst traurig, den Tod einer der beliebtesten Entertainer Großbritanniens im Alter von 103 Jahren bekannt zu geben. Dame Vera Lynn, die in Ditchling, East Sussex gelebt hatte, ist heute früh, am 18. Juni 2020, im Kreise ihrer Familie gestorben." Die Künstlerin hinterlässt eine Tochter, die 1946 geboren wurde. Ihr Ehemann Harry Lewis, ein Saxofonist und Klarinettenspieler, war bereits 1998 gestorben.

Die sogenannte Ritterwürde "Dame" wurde Vera Lynn 1975 von Queen Elizabeth II. (94) überreicht. Damit wurde sie in den britischen Adelsstand erhoben. Zudem bekam Vera für ihre Verdienste in der Branche einen Platz in dem britischen Ritterorden Order of the British Empire und dem Orden Order of the Companions of Honour.

Getty Images Sängerin Vera Lynn

Getty Images Vera Lynn, 1955

Getty Images Queen Elizabeth II. und Vera Lynn, 2005



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de