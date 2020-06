Queen Elizabeth II. (94) drückt ihre Anteilnahme aus. Am Donnerstag starb die britische Sängerin Vera Lynn im Alter von 103 Jahren im Kreis ihrer Familie. Ihr musikalischer Erfolg war so groß, dass sie im Laufe ihrer Karriere sogar vom Oberhaupt des britischen Königshauses in den Adelsstand erhoben wurde und Mitglied in zwei Orden war. Veras Tod bedrückt auch die Queen sehr.

Wie Daily Mail berichtet, soll die 94-Jährige "sehr, sehr traurig" über den Verlust sein und möchte Veras Familie eine private Nachricht mit ihrer Beileidsbekundung zukommen lassen. Auch Prinz Charles (71) und seine Frau Herzogin Camilla (72) erinnerten sich auf Twitter an die Künstlerin. Sie teilten ein paar Aufnahmen von ihr und schrieben dazu: "Erinnerungen an Dame Vera Lynn." Den Beinamen "Dame" erhielt die Sängerin zusammen mit der sogenannten Ritterwürde, als sie in den Adelsstand erhoben wurde.

Der britische Premierminister Boris Johnson (56) widmete Vera ebenfalls liebevolle Worte: "Dame Vera Lynns bezaubernde und magische Stimme verzauberte und erhellte unser Land in einigen dunklen Zeiten." Tatsächlich waren einige ihrer Songs im Zweiten Weltkrieg eine Quelle der Hoffnung – auch in der aktuellen Krise nutzte die Queen das Lied "We'll Meet Again", um das Durchhaltevermögen der Bevölkerung zu stärken.

Getty Images Sängerin Vera Lynn

Getty Images Prinz Charles mit seiner Ehefrau Camilla

Getty Images Vera Lynn, 1943



