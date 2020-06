Große Sorge um Jörg Krusche! 14 Jahre lang flimmerte der PKW-Liebhaber an der Seite von Dragan Prgesa bei "Die Autohändler – Feilschen, kaufen, Probe fahren" über die TV-Bildschirme. In der kultigen Pseudo-Doku wurden von verschiedenen Autohändlern Fahrzeuge an fiktive Kunden verkauft. Die Sendung verschaffte dem Duo eine so große Fanbase, dass sie im Laufe ihrer Karriere Auftritte als Musiker im Riu Palace Mallorca und sogar im Mega-Park auf Mallorca hatten. Doch nun gibt es traurige Nachrichten für die Fans der Autohändler: Jörg ist schwer erkrankt.

Das gab sein Kumpel Dragan jetzt via Instagram bekannt. "Wir wissen es schon etwas länger, der Jörg und ich. Es fällt uns schwer, dadrüber zu reden, weil es eine sehr emotionale Sache ist: Der Jörg ist schwer krank", schildert das TV-Gesicht. Was genau Jörg fehlt, erklärt er nicht. Es scheint jedoch wirklich ernst zu sein: "Er kann und darf nicht mehr auf die Bühne gehen" erklärt Dragan weiter – den das Ganze sichtlich mitnimmt: "Wenn dein bester Freund auf einmal schwer krank ist, das geht überhaupt nicht..."

Im Anschluss an sein Statement zeigte Dragan noch ein kurzes Video von Jörg, das offenbar in einem Krankenhaus aufgenommen wurde: "Ich nehme mir jetzt ein bisschen 'ne Auszeit, regeneriere meinen Körper, guck, dass ich ganz schnell wieder gesund werde", berichtet die Frohnatur darin optimistisch.

