Jörg Krusche kann erste positive Fortschritte festhalten! Vor einigen Tage versetzte der "Die Autohändler – Feilschen, kaufen, Probe fahren"-Star seine Fans in große Sorge: Wie sein Kumpel Dragan berichtete, ist das TV-Gesicht schwer erkrankt – allerdings hatte er der Öffentlichkeit nicht erläutert, was genau seinem Freund fehlt. Das übernahm Jörg jetzt aber selbst und meldete sich auch direkt mit einem ersten Gesundheits-Update aus dem Krankenhaus.

"Aller guten Dinge sind drei: Einmal Krebs, dann das Herz und dann haben sie [...] einen Tumor gefunden, der aber gutartig ist", erklärte der Dokuheld in einem Video, das er auf seinem Instagram-Kanal gepostet hat. In der Klinik in Essen, in der er seit circa fünf Wochen in Behandlung ist, sei er allerdings super aufgehoben und könne bereits erste Erfolge in seinem Kampf gegen die Krankheit verzeichnen. "Ich habe jetzt ein paar Kilo abgenommen, 22, und es geht immer weiter – sind ja noch ein paar da", freute er sich, während er seine Körpermitte tätschelte.

Zwar stehe noch eine Operation bevor, um den Tumor zu entfernen – aber er könne jetzt zunächst einmal ein Wochenende zu Hause genießen und sich anschließend in die Reha verabschieden. Dort wolle er sich aber nicht nur seiner Genesung zu widmen, sondern auch den ein oder anderen Streich spielen. "Ich glaube, da wird man rausgeschmissen, wenn man zu viel Scheiße baut", witzelte er.

