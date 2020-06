Was für eine tolle Anti-Bodyshaming-Kampagne! Immer häufiger wird im Netz das Thema von falschen oder unrealistischen Schönheitsidealen aufgegriffen. Nicht nur Hollywoodgrößen wie Scarlett Johansson (35) oder deutsche Promis wie Paola Maria (26) sprechen sich gegen das Mobbing von Menschen mit einer vom vermittelten Ideal abweichenden Figur aus. Nun machen sich unter anderem auch die Influencerinnen Verena Prechtl und Julia Kremer für kurvige Frauen und Männer stark!

Auf ihren Instagram-Accounts starteten die beiden die Aktion "Respect my Size". Diese soll auf das von der Gesellschaft verzerrte Bild einer vermeintlich attraktiven Frau aufmerksam machen. So postete beispielsweise Plus-Size-Bloggerin Julia, die sich selbst nur Jules nennt, eine Collage von sich und ihrer Kollegin Verena, die die beiden nur in Unterwäsche zeigt. Auf ihren Körper haben sie die fiesen Worte geschrieben, mit denen sie und viele andere Leute tagtäglich konfrontiert werden. Außerdem teilten sie den Beweggrund für ihre Kampagne: In einem Zeitungsartikel soll sich eine Hotelbesitzerin darüber beklagt haben, übergewichtige Menschen anschauen zu müssen. "Als Verena und ich diesen Artikel gelesen haben, ist uns wieder einmal bewusst geworden, dass Diskriminierung von Übergewichtigen im Alltag dazugehört. [...] Uns war klar: Wir müssen etwas tun."

Im Zuge des Beitrags erzählte Jules zudem, dass sie erst vor Kurzem Mobbing ausgesetzt war: "Letzens wollte ich aus Spaß einen E-Scooter ausleihen und einfach mal fühlen, wie die Fahrt so ist. Auf einmal schrie ein Mann mir hinterher: 'Jetzt bewegen sich die Fetten wohl gar nicht mehr'."

Anzeige

Instagram/schoenwild Julia Kremer, Mai 2020

Anzeige

Instagram/ms_wunderbar Bloggerin Verena Prechtl, Juni 2020

Anzeige

Instagram/schoenwild Julia Kremer, November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de