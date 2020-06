Traurige Nachrichten im Hause des Politikers Owen Paterson. Der 63-Jährige Brite gehört der Konservativen Partei im Vereinigten Königreich an. Von 2010 bis 2012 war er Nordirlandminister tätig und übernahm danach das Ministerium für Umwelt, Ernährung und den ländlichen Raum. Doch jetzt wurden schreckliche News aus dem familiären Umfeld öffentlich: Rose, die Frau von Owen, ist tot im eigenen Haus aufgefunden worden.

Den Tod seiner Partnerin bestätigte der Abgeordnete laut Daily Mail selbst. In einem Statement erklärte er: "Mit großer Trauer muss ich ihnen mitteilen, dass meine Frau Rose in unserem Familienhaus in Shropshire tot aufgefunden wurde" – und das an Owens Geburtstag. Die beiden seien 40 Jahre lang verheiratet gewesen und sie sei eine wundervolle, fürsorgliche Frau, Mutter und Großmutter gewesen, schwärmte Paterson.

Der Verlust von Rose sei für alle Angehörigen ein "schrecklicher Schock". 1980 hatte sich das Paar das Jawort gegeben. Neben ihrem Ehemann lässt die Verstorbene zwei Söhne und eine Tochter zurück. Woran genau Rose gestorben ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Getty Images Owen Paterson im April 2014

Getty Images Owen Paterson im Mai 2013

Getty Images Der britische Politiker Owen Paterson



