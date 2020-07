Emily Sears (35) ist auf dem Weg der Besserung! Vor einer Woche unterzog sich das australische Model einem medizinischen Eingriff an seinem Gehirn – der Grund: Im April 2019 erlitt die Beauty einen schweren epileptischen Anfall und musste im Krankenhaus versorgt werden. Bei der Operation sollte nun die Ansammlung von Blutgefäßen entfernt werden, die zu einem neuen Anfall hätten führen können. Jetzt meldete sich Emily mit einem Update nach der OP!

Via Instagram teilte Emily einen aktuellen Schnappschuss aus dem Krankenhaus. Dabei schützt ein dicker Verband die Wunde am Kopf der Laufstegschönheit. Kein schöner Anblick – doch in ihrer Story gibt die Australierin Entwarnung: "Mir geht es wirklich gut, ich hatte gerade meine nachträgliche Untersuchung, alles sieht gut aus!" Ab sofort zeichnet eine Narbe vom Haaransatz bis zum Ohr den Kopf der 35-Jährigen. Doch die Influencerin bleibt optimistisch: "Sobald meine Haare die Wunde bedecken, wird man sie überhaupt nicht bemerken!"

Für die Operation an ihrem Gehirn ging Emily ein großes Risiko ein – denn bei dem Eingriff hätte das Model auch sein Sprachvermögen verlieren können. Um ihren Gesundheitszustand besser überwachen zu können, war Emily während der OP wach: "Es war so seltsam und surreal", erinnerte sich die Blondine.

Instagram / emilysears Emily Sears, Model

Instagram / emilysears Emily Sears, Influencerin

Instagram / emilysears Emily Sears im Mai 2020



