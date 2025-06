Boris Becker verrät: Sein Baby wird diesen Dezember geboren

Boris Becker (57) hat jüngst verraten, dass er gemeinsam mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro sein erstes gemeinsames Kind erwartet. Wie er in seinem Podcast "Becker Petkovic" ankündigte, wird das Baby voraussichtlich Mitte Dezember oder um die Weihnachtszeit zur Welt kommen. Damit wird der frühere Tennisspieler zum fünften Mal Vater. In einem bewegenden Moment gratulierte ihm seine Gesprächspartnerin Andrea Petković überschwänglich: "Boris, du wirst Papa – herzlichen Glückwunsch von mir an dich und deine zauberhafte Frau Lilian!" Boris fügte hinzu, dass es seiner Frau "hervorragend" gehe.

Die Schwangerschaft geheim zu halten, sei eine wahre Herausforderung gewesen, gab Boris zu. "Ich werde auf Schritt und Tritt verfolgt", erklärte der Sportler und ergänzte, dass vor allem die ersten drei Monate besonders kritisch seien. Umso mehr freut er sich, die erfreulichen Nachrichten jetzt endlich teilen zu können. Die Babynews enthüllte Boris auf Instagram, indem er ein Video seiner Frau mit Babybauch postete und hinzufügte: "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg."

Für Lilian ist es das erste Kind, während Boris bereits vier Kinder aus früheren Beziehungen hat. Mit Barbara Becker (58) hat er die Söhne Noah (31) und Elias Becker (25), seine Tochter Anna Ermakova (25) stammt aus einer Liaison mit Angela Ermakova. Zudem begrüßte Boris mit Lilly Becker (49) seinen jüngsten Nachwuchs Amadeus (15). Nun hat er in Lilian aber sein großes Glück gefunden. Das Paar hatte im September des letzten Jahres in Portofino geheiratet – ein romantischer Moment, den die beiden jetzt mit dieser besonderen Neuigkeit krönen.

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, Mai 2025

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, April 2025