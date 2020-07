Byron Bernstein (✝31) wollte seiner Freundin das Jawort geben! Am vergangenen Freitag kamen traurige Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Der Star-Gamer, der unter dem Pseudonym Reckful zwischenzeitlich als einer der erfolgreichsten Zocker zählte, ist einen Tag zuvor mit 31 Jahren verstorben. Schon seit Jahren hatte der Amerikaner unter Depressionen gelitten und nahm sich letztendlich das Leben. Kurz vor seinem Tod scheint er allerdings noch romantische Gedanken gehabt zu haben: Byron machte seiner Freundin Becca einen Heiratsantrag – den bemerkte die Blondine zu spät.

Via Twitter teilte Byron am vergangenen Donnerstag süße Turtelbilder an der Seite seiner Liebsten. "Ich weiß, ich werde immer ein bisschen zu verrückt sein und hier kommt der Beweis. Aber zumindest wird dir nie langweilig werden", schrieb die Internet-Bekanntheit und stellte seiner Freundin dann die Frage aller Fragen. Seit sechs Monaten habe sich das Paar nicht gesehen. In dieser Zeit muss Byron zu der Erkenntnis gekommen sein, dass er den Rest seines Lebens mit Becca verbringen möchte. Ihre Antwort hat Byron allerdings nicht mehr erreicht.

Seine Freundin Becca erfuhr erst von dem Antrag im Netz, als Byron bereits tot war. In einem Twitter-Statement nahm die Beauty nun Abschied: "Er war unglaublich. Er hat mir gezeigt, wie man Spaß hat, mehr erlebt und forderte mich immer wieder auf, mich weiterzuentwickeln", schwärmte sie. Doch Byrons Depressionen haben die Beziehung der beiden erschwert. "Ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Person hätte sein können, die er in seinem Leben gebraucht hat", gestand Becca.

