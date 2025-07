Zweiter Kuss: "Die Bachelors"-Martin lässt nichts anbrennen

Beim Einzeldate mit Lena sorgt Bachelor Martin Braun erneut für Romantik pur. Nach einer Spritztour mit einem Oldtimer sitzen die beiden am Strand, wo die untergehende Sonne die perfekte Kulisse bietet. Martin schwärmt: "Ich gucke sie total gerne an, sie hat so ein wunderschönes Gesicht." Der Abend endet mit einem leidenschaftlichen Kuss. Für Martin ein großartiger Moment, der sich einfach "gematcht" anfühlte. Lena jedoch zeigt sich zurückhaltender: "Es war nicht schlecht für einen ersten Kuss, aber ich finde, da ist noch Luft nach oben." Trotz des romantischen Ambientes merkt die Die Bachelors-Teilnehmerin an, dass die Anspannung noch spürbar ist.

In der Villa sorgt die Neuigkeit für gemischte Reaktionen bei den anderen Frauen. Besonders Clara, die bereits beim letzten Einzeldate mit Martin einen intensiven Kuss teilte, zeigt sich tief getroffen. "Der Moment, in dem sie gesagt hat, dass sie sich geküsst haben, war unangenehm für mich", gesteht sie und zieht sich zurück, um zu meditieren. Während einige der anderen Kandidatinnen Martin und Lenas Nähe skeptisch betrachten, scheint er weiterhin fest entschlossen, jede Gelegenheit für neue Verbindungen zu nutzen.

Bereits bei einem früheren Date hatte Clara den ersten Kuss der Staffel mit Martin – ein Moment voller Anziehung und Leidenschaft. Nun reiht sich Lena in die Liste der Frauen ein, die dem Rosenkavalier nähergekommen sind. Gegenüber Promiflash äußerte sich auch der zweite Bachelor Felix Stein zum Geknutsche seines Kollegen – und betonte, dass er es etwas ruhiger angehen wolle: "Wir haben da auch in der Villa drüber gescherzt, da ich schon im Vorfeld gesagt habe, dass es bei mir wohl länger braucht."

RTL Collage: Martin Braun, "Die Bachelors"-Teilnehmer

RTL / Annette Etges Collage: Lena, "Die Bachelores"-Teilnehmerin

RTL "Die Bachelors"-Stars Felix Stein und Martin Braun