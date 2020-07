Der britische Fußballspieler Thomas Beattie begeisterte über zehn Jahre hinweg die Fans im Stadion. Besonders bei der singapurischen Mannschaft SAF Warriors FC spielte er sehr erfolgreich, bis ihn eine schwere Kopfverletzung dazu zwang, seine Fußballkarriere zu beenden. Einige Jahre später, im Juni 2020, offenbarte er der Öffentlichkeit, dass er homosexuell ist. Immer noch eine Seltenheit unter Profi-Fußballern. Doch wie ging es Thomas vor seinem Outing während seiner aktiven Laufbahn?

Der 33-Jährige habe sich im Vorfeld schon bei ein paar Freunden und der Familie geoutet, bevor er dann kürzlich offiziell an die Öffentlichkeit trat, erklärte er gegenüber Sky Sports. "Bestimmte Leute fingen an, mich zu fragen, und ich fühlte mich, als würde ich mich täglich outen – es war wirklich anstrengend", erklärte er seine Entscheidung. Trotzdem sei es für den Fußballer lange Zeit schwer gewesen, seine Sexualität zu akzeptieren. Sogar auffällige Kommentare auf Social Media habe er regelmäßig gelöscht. "Es hat mich viel Zeit und Energie gekostet", erinnerte sich Thomas und verriet: "Jedes Mal, wenn ich ein Bild postete, [...] hatte ich die nächsten zwei Stunden das Gefühl, dass ich an meinem Telefon sitzen und die Kommentare überwachen musste."

Trotzdem wäre es für Thomas nicht infrage gekommen, sich während seiner professionellen Fußballkarriere zu outen. Während dieser Zeit habe ihm der Sport aber auch geholfen, denn wenn er auf dem Feld gewesen war, wäre er völlig ins Geschehen vertieft gewesen. "Je mehr ich spielte, desto mehr konnte ich entkommen", beschrieb Thomas die Zeit auf dem Feld.

Instagram / iamthomasbeattie Thomas Beattie, ehemaliger Profi-Fußballspieler

