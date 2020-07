So feiert Sylvie Meis (42) ihren Abschied vom Junggesellinnen-Dasein! Seit über einem Jahr ist die Moderatorin glücklich mit Niclas Castello zusammen. Nach einigen Monaten Beziehung wagten sie auch schon den nächsten Schritt: Sie verlobten sich! Während sich das Paar derzeit auf ihre Hochzeit im September freut, nutzt die zukünftige Braut noch mal die Chance, ihre Zeit ohne Ehering am Finger ordentlich zu zelebrieren!

Im weißen Bikini, mit Schleier und Krönchen auf dem Kopf sowie einem aufblasbaren XXL-Verlobungsring posiert Sylvie auf ihren neuesten Instagram-Fotos. Mit vier Freundinnen genießt die Blondine ein Wochenende in einem luxuriösen Spahotel in der Nähe von Hamburg. Doch die gebürtige Niederländerin sonnt sich nicht nur am Pool – sondern genießt mit ihren Mädels auch eine Fahrt in einer knallpinken Limousine. In ihrer Story gewährt die TV-Beauty auch einen Blick in den Wagen – und auf einen goldenen Penis, der neben Snacks und Getränken liegt! Da kann sie sich ein Grinsen nicht verkneifen.

Da scheint es Sylvie noch mal ordentlich krachen zu lassen – und das mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Denn wie sie erst vor wenigen Tagen in dem YouTube-Format "Lasst uns reden, Mädels!" ausplauderte, ist sie bereits auf der Suche nach ihrem Brautlook. Die passenden Schuhe hat sie sogar schon gefunden.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis bei ihrem Junggesellinnenabschied

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis bei ihrem Junggesellinnenabschied

MEGA Sylvie Meis und Niclas Castello in Los Angeles



