"Nicht mein Leben": Wim erklärt Liebes-Aus mit Sylvie Meis!

Sie sind einfach zu verschieden! Im Oktober hatte Sylvie Meis (45) publik gemacht, dass sie neu verliebt ist: Nach dem Ehe-Aus mit ihrem zweiten Mann Niclas Castello Anfang des Jahres hatte der niederländische Millionär Wim Beelen ihr Herz erobert. Doch nun ist alles schon wieder aus bei dem Paar, wie er im Netz bekannt gibt. Jetzt geht Wim näher auf die Trennungsgründe ein!

Wie der Unternehmer RTL-Boulevard erklärt, sei er einfach nicht für die Öffentlichkeit gemacht und eigne sich deshalb nicht als Sylvies Partner. "Das ist halt nicht mein Leben. Ich bin einfach Wim und mein Leben ist einfach mein Leben. Und das wird sich auch nicht ändern", stellt er klar. Dennoch wollen die Ex-Partner weiterhin miteinander befreundet bleiben.

Den Jahreswechsel verbrachten Sylvie und Wim noch happy zusammen in Dubai. Die Moderatorin teilte zu Silvester nämlich ein Bild auf Instagram, auf dem sie neben ihrem heutigen Ex und dessen Kindern in die Kamera strahlt. "2024, wir sind bereit", schrieb sie noch zuversichtlich dazu.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Wim Beelen machen ein Spiegelselfie

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis (M.) mit Wim Beelen (2 v.r.) und seinen Kindern, Silvester 2023/24

