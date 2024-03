15 Jahre krebsfrei: Krankheit war für Sylvie Meis Neustart

Rund 15 Jahre ist es nun her, dass Sylvie Meis (45) ihre Fans mit einer schockierenden Diagnose besorgte: Brustkrebs. Mittlerweile hat die Moderatorin die Krankheit besiegt. Für immer geprägt hat sie die Beauty dennoch. Bei den Proben des Musicals "Hercules", in dem Sylvie mitspielt, spricht sie gegenüber RTL offen über ihre Vergangenheit: "Ich bin schon sehr stolz, wie ich damals mit meiner Krankheit umgegangen bin." Für sie sei das ein Neustart in ihrem Leben gewesen und begleite sie noch immer: "Für mich ist wichtig, damit immer noch etwas Gutes zu tun."

Aus diesem Grund habe der Hintergrund des Musicals für Sylvie eine ganz besondere Bedeutung: "Die Geschichte dieses Helden berührt mich, weil er immer wieder seine Stärke beweisen muss und ein so großes Herz hat." Die Niederländerin könne sich sehr gut in den Protagonisten hineinversetzen, da auch sie immer wieder zu ihren Stärken zurückfinden musste. Das Stück sei für Sylvie aber nur eine Ausnahme – selbst auf der Bühne ein Lied zu performen sei nichts für das TV-Gesicht. "Wenn ich singen könnte, dann ja. Aber da ich das nicht kann, wäre ich keine Bereicherung für den Cast oder eine Musical-Show als Mitwirkende", klärt Sylvie auf.

Die Furcht, erneut an Brustkrebs zu erkranken, ist für Sylvie aber nach wie vor präsent, wie sie 2021 gegenüber VIPstagram zugab: "Ich glaube schon, dass jeder, der mal in dieser Situation war, das nachvollziehen kann, dass man natürlich immer noch ein bisschen Angst behält." Deshalb unterziehe sich die Blondine regelmäßigen Check-ups. Trotz des Siegs über die Krankheit könne sich Sylvie aber dabei nicht entspannen: "Wenn ich da auf die Ergebnisse warte, dann sind das schon sehr stressvolle Tage."

Getty Images Sylvie Meis im Januar 2023

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

