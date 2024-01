Sylvie Meis ist nach ihrer Trennung wieder in Flirt-Laune

Sylvie Meis (45) ist gut drauf und möchte verzaubern. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die niederländische Moderatorin wieder Single ist. Seit Oktober des vergangenen Jahres datete die Beauty Wim Beelen. Die beiden passten letztlich nicht zueinander, wie sie im Netz erklärte. Doch nach dem Liebes-Aus blickt sie positiv nach vorne. Sylvie bekommt schon wieder richtig Lust zu flirten!

In Kitzbühel heißt es alle Jahre wieder im Januar: Zeit für das Hahnenkamm-Wochenende, wo am Samstag das legendäre Ski-Abfahrtsrennen stattfindet. Rund um das sportliche Event werden zudem unzählige Partys gefeiert. Sylvie zieht es auf die Weißwurst-Party. Dafür schlüpft die 45-Jährige in ein schickes Dirndl und sie strahlt über beide Ohren. Denn die Ex von Niclas Castello ist inFlirtlaune. "Ich bin wieder solo, fühle mich gut. Als Single-Frau trage ich deshalb die Schleife auch links", berichtet sie Bild.

Sylvie und Wim gingen im Guten auseinander. Gegenüber RTL-Boulevard führte der Unternehmer die Gründe für das Liebes-Aus auf: "Das ist halt nicht mein Leben. Ich bin einfach Wim und mein Leben ist einfach mein Leben. Und das wird sich auch nicht ändern." Er wolle mit seiner Ex aber weiterhin befreundet bleiben.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, "Love Island"-Moderatorin

Getty Images Sylvie Meis im Juli 2023

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis posiert mit Wim

