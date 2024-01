Trennung von Wim Beelen: Jetzt äußert sich auch Sylvie Meis!

Jetzt bricht auch Sylvie Meis (45) ihr Schweigen. Jüngst wurde bekannt, dass die Moderatorin wieder Single ist. Erst im Oktober hatte sie öffentlich gemacht, mit Wim Beelen wieder einen neuen Mann an ihrer Seite zu haben. Immer wieder teilten die beiden verliebte Pärchenfotos – doch für den Unternehmer hatte die Beziehung keine Zukunft. Nun meldet sich auch Sylvie zu dem Liebes-Aus.

"Es ist schade, aber wir passen nicht zusammen", erklärt die Love Island-Moderatorin gegenüber Bild. Mit weiteren Infos hielt sie sich zurück. Dabei hatte sie an Weihnachten noch so verliebt gewirkt und ein süßes Pärchenbild vorm Tannenbaum gepostet. Mittlerweile fehlt auf ihrem Social-Media-Account jedoch jede Spur von Wim: Alle gemeinsamen Fotos wurden bereits gelöscht. Stattdessen gibt Sylvie ihren Followern Einblicke in einen Mädelsabend.

Wim äußerte sich bereits auf Instagram zur Trennung. Ihm zufolge habe sich sein eher unauffälliger Lifestyle nicht mit Slyvies Leben in der Öffentlichkeit vereinen lassen: "Ich habe daher beschlossen, dass unsere Wege als Paar nicht weitergehen werden und jeder von uns seinen eigenen Weg gehen wird." Für die gemeinsame Zeit sei er dennoch sehr dankbar.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis und Wim Beelen machen ein Spiegelselfie

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis posiert mit Wim

