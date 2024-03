Diese Stars strahlen bei der Oscar-Party von Elton John!

Auch wenn sie für die diesjährige Verleihung der Oscars nicht vor Ort sind – sie schmeißen sich dennoch in Schale. In diesem Moment wird zum 96. Mal der begehrte Goldjunge verliehen. Während Robert Downey Junior (58), Sandra Hüller (45) und Co. auf einen Preis hoffen, drücken ihnen so einige Stars bei der Viewing-Party von Elton John (76) die Daumen – und zwar äußerst modebewusst! Heidi Klum (50) strahlt in einem atemberaubenden Abendkleid mit Glitzersteinen und XXL-Ausschnitt. Ihr Mann Tom Kaulitz (34) trägt hingegen einen eleganten Anzug aus Samt. Sophia Bush (41) posiert in einem roten trägerlosen Kleid, das sie mit einer schwarzen Clutch und dazu passenden High Heels kombiniert.

Ebenso elegant kleidet sich Chris Colfer (33) für den besonderen Anlass: Der Glee-Star trägt einen schwarzen Anzug – mit einem roten Einstecktuch sorgt er für einen kleinen farblichen Hingucker. Auch Sylvie Meis (45) lässt es sich nicht nehmen, den Größen Hollywoods die Daumen zu drücken – dafür wählt sie ein Abendkleid in Jeans-Optik und XXL-Beinschlitz. Ellie Goulding (37) ist hingegen rockiger unterwegs: Die Sängerin posiert in einem schwarzen Minikleid, wobei eine glitzernde zweite Lage für einen zusätzlichen Wow-Effekt sorgt.

Auch Paris Jackson (25) wagt einen freizügigen Auftritt: Die Tochter von Michael Jackson (✝50) tritt in einem transparenten Netzkleid auf – lediglich ein Unterhöschen bedeckt das Nötigste. Alexis Bledel (42) hält sich hingegen bedeckter: Die Schauspielerin verzaubert auf dem roten Teppich mit einem roten Abendkleid, das sie mit einer silberfarbenen Clutch und eleganten High Heels kombiniert.

Getty Images Heidi Klum im März 2024

Getty Images Sophia Bush bei der Viewing-Party zu den Oscars 2024

Getty Images Chris Colfer im März 2024

Getty Images Sylvie Meis bei einer Oscar-Viewing-Party 2024

Getty Images Ellie Goulding bei der Elton John Aids Foundation's 32nd Annual Academy Awards Viewing Party

Getty Images Paris Jackson bei der Viewing-Party zu den Oscars 2024

Getty Images Alexis Bledel, Schauspielerin

