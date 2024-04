Sylvie Meis hat Geburtstag: Ex Niclas Castello gratulierte

Ob sie sich über die Glückwünsche gefreut hat? Am 13. April wurde Sylvie Meis 46 Jahre alt. Neben der Familie und Freunden gratulierte ein alter Bekannter der Moderatorin anlässlich ihres Geburtstags: "Alles Gute an die Königin, beste Mama und schönste Person des ganzen Universums", schrieb kein Geringerer als der Ex der Blondine in seiner Instagram-Story. Niclas Castello teilte ein Bild mit Sylvie und ließ sie wissen: "Folge immer deinen Träumen, sei für immer die schöne Person, die du bist! Ganz viel Liebe."

So harmonisch war es zwischen den beiden nicht immer. Nachdem ihre Ehe vergangenes Jahr in die Brüche gegangen war, wirkte es, als bahne sich ein Rosenkrieg zwischen Sylvie und Niclas an. Denn Bunte berichtete im Mai 2023, dass der Unternehmer in einem Club über seine Ex hergezogen haben soll: Er behauptete, die Niederländerin habe Geld von ihm gewollt. Sylvie schwieg zu den Gerüchten, doch Insider vermuteten, dass dies zu einem Streit des einstigen Paares führen könnte.

Doch inzwischen scheinen sich die beiden wieder gut zu verstehen – wie Niclas' Posting beweist. Sylvie jedenfalls reagierte auf Glückwünsche. Auf ihrem Instagram-Profil ließ sie ihre Community wissen: "Ich fühle mich für all die Geburtstagsliebe und die herzlichen Wünsche unglaublich dankbar! Eure Fürsorglichkeit hat diesen Tag zu etwas ganz Besonderem gemacht. Danke, dass ihr mir das Gefühl gebt, so geschätzt und geliebt zu werden. Auf ein weiteres Jahr voller Freude, Lachen und unvergesslicher Momente!"

Getty Images Sylvie Meis mit ihrem Mann Niclas Castello

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Wie findet ihr die Geste von Niclas Castello, Sylvie Meis zum Geburtstag zu gratulieren?



