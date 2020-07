Traurige Nachrichten für alle Fans von "Doctor Who"! Seit über sechs Jahrzehnten wirkte Maurice Roëves in mehreren hundert Film- und Fernsehprojekten mit. Bekannt wurde er durch seine Rolle des Stotz in der beliebten Science-Fiction-Serie "Doctor Who". Zuletzt stand er für das Drama "The Nest" an der Seite von Jude Law (47) vor der Kamera. Wie sein Management jetzt mitteilte, ist der Schauspieler nun im Alter von 83 Jahren verstorben.

Maurice' Agent Lovett Logan übermittelte die erschütternde Botschaft auf Twitter: "Mit großer Trauer bestätigen wir das Ableben unseres wunderbaren Klienten Maurice Roëves." An den Verstorbenen und seine Angehörigen richtete Logan zudem folgende liebevolle Worte: "Wir werden ihn sehr vermissen und all unsere Liebe geht an Vanessa und ihre Familie." Neben seiner Ehefrau Vanessa hinterlässt Maurice auch seine Tochter. Woran der Theater- und Filmschauspieler starb, ist bisher unklar.

Im Netz trauert die Fan-Gemeinde um ihr Idol. So schrieb Regisseur Paul Carmichal: "Maurice Roëves ist gestorben. Ein unglaublich mächtiger Schauspieler." Ein anderer Twitter-User nahm ebenfalls mit rührenden Worten Abschied von dem 83-Jährigen: "Ich traf ihn einmal vor einem Hotel in London. Einer der nettesten Menschen, mit denen ich je geplaudert habe. Ruhe in Frieden."

ActionPress Maurice Roëves in "The Damned United", 2009

ActionPress Maurice Roëves in "The Acid House", 1998

ActionPress Maurice Roëves in "The Dark", 2005



