Große Trauer um Galyn Gorg. Seit den 80er Jahren wirkte sie in zahlreichen Filmen wie "Robocop 2", "Judgment Night – Zum Töten verurteilt" oder "Gefährliche Brandung" mit. Serien-Fans werden sie auch von Der Prinz von Bel-Air mit Will Smith (51) in der Hauptrolle kennen. Dort verkörperte sie in einer Episode eine Figur namens Helena. Doch jetzt machen traurige News die Runde: Galyn ist im Alter von gerade einmal 55 Jahren verstorben.

Galyn erlag am Dienstag ihrem Krebsleiden – das gab ihre Schwester Gentry Gorg jetzt auf Facebook bekannt. Dazu veröffentlichte sie einen Link zu einer GoFundMe-Seite, um die Tänzerin zu ehren und Geld für ihre Beerdigung zu sammeln. "Galyn Gorg war und ist ein großer Teil unserer Familie, sie bedeutet jedem von uns so viel", ist auf der Seite zu lesen. Die Ärzte hätten der US-Amerikanerin nur noch wenige Tage, höchstens einige Wochen zu leben gegeben. Bis zuletzt soll Galyn auf ein Wunder gehofft haben.

Ihrer Schwester zufolge sei bei der TV-Bekanntheit Krebs in der Lunge und im ganzen Körper diagnostiziert worden. Besonders tragisch: Galyn ist genau einen Tag vor ihrem 56. Geburtstag verstorben.

Rex Features / Rex Features / ActionPress Der Cast von "Der Prinz von Bel-Air"

EVERETT COLLECTION, INC. / ActionPress Will Smith in "Der Prinz von Bel-Air"

Collection Christophel / ActionPress Der Cast von "Der Prinz von Bel-Air"



