Prinz Harry (35) ist zwar mit seiner Frau Herzogin Meghan (38) von seinen royalen Pflichten zurückgetreten – eine Rolle des Prinzen-Daseins soll er aber bereits vermissen! Im Rahmen des sogenannten Megxits verabschiedete sich das Paar Ende März vorerst von der Königsfamilie, seine Zeit als Marinesoldat muss damit allerdings nicht zwangsweise enden. Ein ehemaliger Soldat verriet jetzt zumindest, dass der 35-Jährige durchaus vorhabe, irgendwann seine militärische Laufbahn wieder aufzunehmen!

Bei einem Gespräch über die Invictus Games habe der Blaublüter über seine Pläne mit einem Ex-Soldaten gesprochen, wie The Mirror jetzt berichtete: "Wir haben über die Spiele gesprochen, ich war respektvoll und habe ihn nicht nach seinem neuen Leben gefragt. Aber er sagte einfach, er vermisse seine Rolle in der Marine und wolle eines Tages wieder Teil der Marine sein!" Nach mehr als zehn Jahren ist Harry im Juni 2015 offiziell aus der Armee ausgeschieden, war danach allerdings noch immer Ehrenoberst bei verschiedenen Einheiten. Im Dezember 2017 trat er schließlich die Nachfolge von Prinz Philip (98) an und wurde zum Captain General der Royal Marines ernannt.

Eine seiner bislang letzten Amtshandlungen als Captain General war es, den Bau eines Marinemuseums zu unterstützen, der die Geschichte der Royal Marines zeigen soll. Fünf Millionen Pfund habe er dafür sammeln wollen – kurz danach, im vergangenen Januar, gaben er und Meghan schließlich bekannt, dass sie als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie zurückzutreten und finanziell unabhängig leben wollen.

Getty Images Prinz Harry bei einem Besuch der Royal Marines im Februar 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Trooping the Colour-Parade in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Mountbatten Music Festival 2020



