Ben Browns (27) Familie trauert! Eigentlich schwebte der australische Footballspieler des Vereins North Melbourne zusammen mit seiner Frau Hester im absoluten Babyglück – denn: Das junge Paar hatte erwartet, dass ihre Familie schon bald um zwei kleine Kinder wächst. Im Februar 2021 hätten sie Eltern von Zwillingen werden sollen. Doch jetzt machen tragische Neuigkeiten die Runde: Hester erlitt eine Fehlgeburt und verlor eines der Kinder.

Auf seinem Instagram-Profil teilte Ben nun eine emotionale Nachricht seiner Liebsten. "Ich wusste von Anfang an, dass ich zwei Babys bekommen werde", erinnerte sich Hester an die Anfänge ihrer Schwangerschaft und erklärte den tragischen Vorfall: "Aber zwischen unseren mehrmaligen Umsiedlungen im Land und der Isolationszeit bekamen wir keine Möglichkeit, den Herzschlag unserer Kinder zu hören... Bis es nur noch einen zu erkennen gab." Zusätzlich teilte Ben ein Foto einer Tafel mit den emotionalen Worten "Zwilling eins wird im Februar 2021 erwartet, Zwilling zwei wird für immer in unseren Herzen sein".

Die werdende Mutter bestätigte, dass das zweite Kind wohlauf sei. "Wir sind sehr dankbar, dass wir nächstes Jahr ein weiteres wunderschönes Baby in unsere Familie aufnehmen können", schrieb Hester. Trotzdem würden ihre Herzen aufgrund des verlorenen Zwillings immer gebrochen bleiben.

Instagram / hestermary Ben Brown und seine Frau Hester

Getty Images Ben Brown, australischer Footballspieler

Instagram / bdbrown50 Ben Brown (rechts) mit seiner Frau Hester



