Trauer in Hollywood: Reni Santoni ist gestorben! Der Schauspieler machte sich allen voran im 1971er Klassiker "Dirty Harry" als Chico Martinez einen Namen. Dort spielte er an der Seite von Filmlegende Clint Eastwood (90). Doch auch mit seiner Rolle Poppie im US-Serienhit "Seinfield" konnte Reni die breite Masse begeistern. Jetzt ist der gebürtige New Yorker mit 81 Jahren verstorben – er kämpfte lange Zeit gegen Krebs.

Wie The Hollywood Reporter berichtet, ist Reni am Samstag, den 1. August 2020, in Los Angeles in einem Hospiz gestorben. Der Amerikaner mit französisch-spanischen Wurzeln sei vor geraumer Zeit tödlich erkrankt – unter anderem an Krebs. Neben einer großen Fan-Gemeinde, die er sich nicht zuletzt durch etliche Bühnenauftritte am Off-Broadway aufgebaut hat, trauert auch seine Familie um ihn. Reni hinterlässt einen Sohn namens Nick.

Seinen Durchbruch feierte der Künstler 1967 in "Enter Laughing". Im Verlauf seiner Karriere arbeitete er außerdem als Synchronsprecher und stand für "Dr. Dolittle" im Tonstudio. Sein letztes großes Engagement war die Rolle Sam im 2009 veröffentlichten Independentfilm "Irene in Time".

Anzeige

Getty Images Reni Santoni und Lisa James, Mai 1968

Anzeige

Getty Images Sandra Bullock, Reni Santoni, Marianne Jean-Baptiste, Alan Tudyk, Mike O'Malley, And Azura Skye Star

Anzeige

MEGA Reni Santoni, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de