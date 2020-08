Traurige Neuigkeiten von Im Seulong (33). Der K-Pop-Star wurde vor einigen Jahren als Teil der Band 2AM berühmt, nachdem er in der TV-Show "Hot Blood" zu sehen war. Mittlerweile macht der Südkoreaner aber auch alleine erfolgreich Musik. Jetzt sorgt Seulong mit besonders schrecklichen Nachrichten für Schlagzeilen: Er war am Wochenende in Seoul in einen Autounfall verwickelt, bei dem ein Fußgänger ums Leben gekommen ist.

Das bestätigte sein Management am Dienstag gegenüber dem Magazin Soompi: "Zu allererst möge das Opfer des tödlichen Unfalls in Frieden ruhen und wir möchten der Familie unser Beileid aussprechen. Am 1. August fuhr Im Seulong in seinem Wagen, als sich der Unfall im Regen ereignete. ER hat während der Fahrt einen Fußgänger angefahren, der die Straße überquerte", heißt es in dem Statement. Demnach habe Seulong noch versucht, Erste Hilfe zu leisten, bis die Rettungskräfte eintrafen. Für das Unfallopfer kam allerdings jede Hilfe zu spät. Der Fußgänger verstarb noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Dem Sänger ist bei dem Unfall offenbar nichts passiert.

Wie es zu dem schrecklichen Vorfall kommen konnte, ist bisher noch nicht klar. Die Polizei gab bislang bloß bekannt, dass der 33-Jährige weder unter Drogen- noch unter Alkoholeinfluss gefahren ist. Die Beamten haben aber bereits Ermittlungen aufgenommen, um die Unfallursache zu klären.

Anzeige

Getty Images Die Band 2AM in Seoul, 2013

Anzeige

Getty Images Im Seulong beim DKNY Spring Collection Event in Seoul, 2014

Anzeige

Instagram / lsod.d Im Seulong, K-Pop-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de