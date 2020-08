Daisy Coleman litt noch Jahre später unter einem Vorfall in ihrer Vergangenheit. Vor zwei Tagen machte eine traurige Nachricht die Runde: Die Musikerin wurde am Dienstagabend leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Sie soll Suizid begangen haben. Zwar ist bislang noch nicht mehr zu den Hintergründen ihres mutmaßlichen Selbstmordes bekannt, Daisy soll jedoch als 14-Jährige auf einer Hausparty vergewaltigt worden sein – das traumatische Erlebnis schien ihr bis zuletzt psychisch sehr zuzusetzen.

2018 hatte Daisy einige Zeilen auf Instagram veröffentlicht, in denen sie zu verstehen gegeben hatte, wie sehr sie unter ihrer Vergangenheit leidet: "Ich kann mich an keine Zeit zurückerinnern, in der ich ohne dauerhafte Schmerzen und ohne Panikattacken und Flashbacks gelebt habe." Sie sei ihr Leben lang immer wieder von Dingen um sie herum getriggert worden und beschrieb in dem Post ihren offenbar labilen Zustand: "Ich ertrinke nicht, sondern schwebe einfach, bis mich etwas wieder unter Wasser zieht. Ich kann so nicht mehr leben, und ich muss diese Reise der Heilung beginnen." Zu der Zeit, als sie den Text verfasste, hatte das Tattoo-Model darüber hinaus auch den Tod ihres Bruders Tristan verarbeiten müssen, der bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen war.

Daisys Geschichte wurde 2016 in der Netflix-Dokumentation "Audrie & Daisy" thematisiert. In dem Film wird berichtet, dass sowohl sie als auch ihre Freundin Paige, die damals 13 Jahre alt gewesen sein soll, Opfer sexueller Gewalt geworden seien – Daisys mutmaßlicher Angreifer, ein erfolgreicher Highschool-Footballspieler, soll jedoch nie zur Verantwortung gezogen worden sein.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / youngcattattoos Daisy Coleman im Mai 2018

Instagram / youngcattattoos Daisy Coleman im Januar 2018

Instagram / youngcattattoos Daisy Coleman, 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de