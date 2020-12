Matthew Barnett macht der schicksalhafte Abend offenbar auch noch zu schaffen. Im Jahr 2012 wurde der einstige High-School-Footballstar beschuldigt, die damals 14-jährige Daisy Coleman auf einer Party vergewaltigt zu haben. Laut Aussage des Sportlers soll es sich dabei um einvernehmlichen Sex gehandelt haben. Im August dieses Jahres hatte sich die Blondine das Leben genommen – vor wenigen Tagen brachte sich auch ihre Mutter Melinda Coleman um. In einem Interview sprach Matthew jetzt erstmals über die erschütternden Ereignisse, die auch in einer Netflix-Doku verarbeitet wurden!

In einem Interview mit Daily Mail brach Matthew seit acht Jahren nun zum ersten Mal sein Schweigen. Die Selbstmorde der beiden Frauen trafen den inzwischen 26-Jährigen: "Ich habe wirklich keine Worte dafür. Es ist einfach sehr traurig." Nach der mutmaßlichen Vergewaltigung hatten Daisy und ihre Familie sogar die Stadt verlassen. Ihren Aussagen nach sollen sie von Barnetts Freunden und dessen Familie belästigt worden sein. So verlor Daisys Mutter Melinda unter anderem durch die Tat offenbar nicht nur ihren Job, sondern auch ihr Haus in Marysville, welches von Unbekannten angezündet worden war. Matthew selbst wurde zu vier Monaten Haft verurteilt, nachdem er die damals minderjährige Daisy nach dem Geschlechtsverkehr auf der Veranda aussperrte und somit in der Kälte zurückließ. Die Geschehnisse werden vermutlich auch Matthew sein ganzes Leben lang prägen: "Ich kämpfe immer noch damit, aber mir geht es gut."

Matthews früherer Traum von einer Karriere als Profisportler ist nach den Vorfällen allerdings geplatzt. Doch der Enkel eines einst einflussreichen, republikanischen Politikers bleibt optimistisch. Inzwischen arbeitet Matthew bei einer Dachdeckerfirma und lebt mit seiner Freundin in Kansas City.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Daisy Coleman, Musikerin

Getty Images Daisy Coleman mit ihrer Mutter Melinda

Instagram / youngcattattoos Daisy Coleman, Sängerin

