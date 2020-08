Keine Frage, die Zeiten des braven Disney-Girls sind längst vorbei und Miley Cyrus (27) mauserte sich zu einer echten Skandalnudel. Ob halbnackte Auftritte oder obszöne Gesten – die Musikerin ist alles andere als ein Mauerblümchen. Dementsprechend offen geht sie mittlerweile auch mit ihrer Sexualität um. In einem Interview erinnerte sich Miley nun aber an ihre schüchternen, ersten Erfahrungen im Bereich Sex: Sie offenbarte dabei, dass sie tatsächlich mit Ex-Mann Liam Hemsworth (30) ihr erstes Mal hatte – ihm dieses Detail aber lange verschwieg!

Im Sex-Podcast Call Her Daddy plauderte Miley offen über ihre Jugend und ihre ersten Liebeleien. Während sie erste sexuelle Erfahrungen mit Mädels gemacht hatte, ließ sie sich für den ersten Geschlechtsverkehr mit einem Mann verhältnismäßig viel Zeit: "Ich bin mit einem Mann erst bis zum Letzten gegangen, als ich 16 war", gab sie ehrlich zu. Letztendlich sei ihr erster sexueller Partner dann auch der Mann gewesen, den Miley später heirateten sollte: Schauspielkollege Liam! Allerdings wusste der lange Zeit überhaupt nicht, dass ihm diese spezielle Ehre zuteilgeworden war: "Ich habe gelogen und gesagt, dass er nicht mein Erster war, damit ich nicht wie ein Loser wirke", erklärte sie ihr damaliges Verhalten.

Als Liam dann nachhakte, wen Miley vor ihm denn schon abgeschleppt hatte, nannte sie den Namen eines entfernten Freundes. Blöd nur: Wie der Zufall es so wollte, verliebte sich jemand aus Liams Freundeskreis in genau diesen Mann. "Und dann war es so: 'Oh, meine Freundin heiratet jetzt jemanden, mit dem du schon intim warst.' Und als ich dann also ungefähr 24 war, musste ich gestehen, dass ich gelogen hatte", erinnerte sich die Sängerin und fügte hinzu: "Es war eine Lüge, die ich fast zehn Jahre aufrechterhalten habe."

AXELLE/BAUER-GRIFFIN / MEGA Miley Cyrus im April 2020

MEGA Liam Hemsworth und Miley Cyrus, Juni 2019

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

