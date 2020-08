Melanie Müller (32) ist nicht gut auf ihre Mitstreiter zu sprechen. Seit vergangenem Dienstag ist die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin bei Like Me – I'm Famous im TV zu sehen. In dem Format kämpft sie neben weiteren neun Promis um Geld und Anerkennung. Unter ihren Konkurrenten befinden sich auch Sarah Knappik (33), Filip Pavlovic (26) und Dijana Cvijetic (26). Und bereits beim ersten Aufeinandertreffen hatte Melanie für so manche Kandidatin keine netten Worte übrig.

Schon zu Beginn machte die Dschungelkönigin von 2014 ihren Unmut über den restlichen Cast deutlich. Vor allem der Einzug von Helena Fürst (46) ließ Mellis Gesichtszüge entgleiten. "Also Helene war natürlich eine Person, von der ich gesagt habe: 'Hoffentlich ist diese Person nicht irgendwann mit mir im gleichen Bereich unterwegs'", erklärte sie im Einzelinterview. Doch nicht nur die Betriebswirtin bekam bei der Blondine ihr Fett weg.

Auch an Sarah Knappik ließ die 32-Jährige kein gutes Haar. "Bei ihr ist es immer so, als möchte sie noch einen Zacken intelligenter erscheinen [als alle anderen]", lautete Melanies Urteil. Sie störe besonders, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin während der Vorstellungsrunde immer wieder betonte, wie wohltätig sie sei. Doch scheinbar konnte ohnehin niemand aus der Gruppe Melanies Herz erwärmen: "Mir gehen jetzt schon alle auf den Sack mit ihrem Gequatsche."

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags

