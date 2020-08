Der Schock sitzt noch immer tief! Seit Alexa Jean Brown Mutter ist, hält sie ihre Community mit spannenden Content über ihren Familienalltag auf dem Laufenden. Mittlerweile hat sie sich als Mama-Bloggerin einen Namen gemacht – 771.000 User folgen ihr allein auf Instagram. Während sie sonst mit ihren Beiträgen für gute Laune sorgt, bricht sie in aktuellen Clips in Tränen aus. Der Grund: Die schwangere Alexa, ihr Mann Troy und ihre Kinder sind nur knapp einem tragischen Unglück entgangen.

In ihrer Instagram-Story erzählt das Paar nun, was passiert ist. Gemeinsam mit Freunden seien sie mit Booten auf einem See unterwegs gewesen, als plötzlich ein Sturm aufgezogen sei. "Wir sind gestern in einen schrecklichen Monsun gekommen und unser Boot ist mit 13 weiteren gesunken", erklärt Alexa den Followern. "Wir können einander nicht anschauen, ohne in Tränen auszubrechen", ergänzt die werdende Mama, die in der 23. Woche schwanger ist, weinend.

Gott sei Dank sei die Familie mit einem Schrecken davongekommen und allen ginge es so weit gut. "Wir sind alle okay, es ist alles okay", versichert Alexa abschließend. Sie und Troy seien unendlich dankbar, dass sie es alle unversehrt nach Hause geschafft haben. Nun würden sie die Zeit mit ihren Kids erst einmal in vollen Zügen genießen.

Anzeige

Instagram / alexajeanbrown Gekentertes Boot von Alexa Jean Brown

Anzeige

Instagram / alexajeanbrown Alexa Jean Brown mit ihrem Mann Troy

Anzeige

Instagram / alexajeanbrown Alexa Jean Brown, Bloggerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de