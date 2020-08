Für diese Neuigkeit gibt es zahlreiche Glückwünsche! Die YouTuberin und Influencerin Patrizia Palme gab heute bekannt, in anderen Umständen zu sein. Sie und ihr Mann Dennis erwarten gut ein Jahr nach ihrer Traumhochzeit ihr erstes Kind. Ihre Schwangerschaft verkündete die Blondine im Netz mit einem süßen Social-Media-Beitrag. Natürlich ließen es sich da auch Patrizias Web-Kolleginnen nicht nehmen, der werdenden Mama fleißig zu gratulieren!

Unter den Kommentatoren auf Instagram fanden sich unter anderem die frischgebackene Mutter Maren Wolf (28) sowie die Zweifach-Mama Sarah Harrison (29): "Wow, Glückwunsch! Ich freue mich sehr für euch", schrieb beispielsweise die Frau von Dominic Harrison (29). Dem schlossen sich Katharina Damm und die Schwestern Liz (28) und Christin Kaeber (31) an – so schrieb Christin auf der Foto- und Videoplattform: "Gänsehaut hoch 1000! Ein neuer wundervoller kleiner Mensch. Die Mischung aus euch kann nur wundervoll werden", war sich die Ex-Survivor-Kandidatin, die selbst Mami ist, sicher.

"Wir wissen es auch ein bisschen länger – nicht erst seit gestern, auch nicht seit sechs Wochen, auch nicht seit zwölf Wochen", erzählte Patrizia ihren Followern in ihrer aktuellen Insta-Story. Und Dennis ergänzte, dass sie ihr Glück erst einmal für sich genießen wollten.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme in Pforzheim, Mai 2020

Instagram / patriziapalme Die Influencerinnen Katrin und Patrizia Palme mit Anna Maria und Katharina Damm

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme mit ihrem Mann Dennis, August 2020

