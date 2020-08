Was hält Melanie Müller (32) von ihrer Mitstreiterin Juana Princess? Dass die beiden Frauen keine besten Freundinnen mehr werden, ist wohl seit der zweiten Folge von Like Me – I'm Famous klar. Die Wahl-Mallorquinerin und die YouTuberin gerieten nach einem Missverständnis mit ihrem Konkurrenten Don Francis aneinander – Juana hatte etwas falsch verstanden, das sowohl Don als auch Melli auf die Palme brachte. Gegenüber Promiflash verrät Melanie jetzt, wie sie zu der "Nur mit dir"-Interpretin steht.

Über ihre Gefühle zu der Ex-DSDS-Kandidatin ist sich die zweifache Mutter offenbar noch nicht ganz sicher: "Auf der einen Seite mag ich sie, auf der anderen Seite finde ich sie überaus nervig", äußert sie im Promiflash-Interview. Das sei aber durchaus legitim, und das wisse Juana auch selbst. Melanie sei der Meinung, die Blondine habe keine Ahnung, wie es in der Fernsehbranche zugehe, und Juana wolle mit aller Macht berühmt werden.

Nach dem Streit nimmt die Dschungelkönigin von 2014 die Kandidatin sogar in Schutz: Sie glaubt, dass viele Zuschauer denken, Juana habe ein "abgekartetes Spiel" gespielt – doch das sei definitiv nicht der Fall: "Sie ist einfach neu in der Branche und hat das Spiel von 'Like Me – I'm Famous' gar nicht verstanden", behauptet Melanie.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

Anzeige

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, "Like Me – I'm Famous"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / juana_princess Juana Princess, Sängerin

Anzeige

TVNOW Melanie Müller bei "Like Me – I'm Famous"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de