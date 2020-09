Film- und Serien-Fans trauern um Diana Rigg (82)! Die britische Schauspielerin schaffte ihren großen Durchbruch bereits in den 60ern als Emma Peel in der Serie "Mit Schirm, Charme und Melone". Später machte sie als Bond-Girl auch auf der großen Leinwand eine gute Figur. Jüngeren Fernsehzuschauern dürfte die Darstellerin wohl vor allem in ihrer Rolle als Olenna Tyrell in Game of Thrones bekannt sein. Jetzt ist Diana im Alter von 82 Jahren verstorben.

Das bestätigte ihre Tochter Rachael Stirling nun gegenüber The Sun: "Meine geliebte Mama ist heute früh friedlich im Schlaf verstorben, zu Hause, umgeben von ihrer Familie." Die Todesursache war offenbar Krebs, der erst im März dieses Jahres diagnostiziert wurde. "Sie verbrachte ihre letzten Monate fröhlich und erinnerte sich an ihr außerordentliches Leben – voller Liebe, Lachen und mit großem Stolz auf ihre Arbeit. Ich werde sie unglaublich vermissen", fügte Rachael hinzu.

Auch ihr Agent Simon Beresford nahm in einem Statement bereits Abschied von der Leinwandheldin und erinnerte noch einmal an ihr großes Talent: "Diana war eine Ikone des Theaters, Films und Fernsehens. Für ihre Arbeit auf der Bühne und auf der Leinwand wurde sie mit einem Bafta, einem Emmy, einem Tony und einem Evening Standard Award ausgezeichnet."

Getty Images Diana Rigg in "Mit Schirm, Charme und Melone"

Getty Images Diana Rigg bei den Tony Awards, 2018

Getty Images Diana Rigg und George Lazenby, 1968

