Jetzt meldet sich Diana Riggs Tochter zu Wort. Erst am vergangenen Donnerstag wurde die traurige Nachricht publik: Die Schauspielerin ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Vielen Fernsehzuschauern dürfte sie noch durch ihre Rolle der Olenna Tyrell aus Game of Thrones bekannt sein. Wie Rachael Stirling, ihr einziger Nachwuchs, mitteilte, war eine Krebserkrankung die Todesursache. Mit ein paar rührenden Zeilen zollt die 43-Jährige ihrer Mama nun Tribut.

Auf Instagram postete die gebürtige Londonerin ein Throwbackbild, auf dem das Mutter-Tochter-Duo zu sehen ist, wie es breit grinsend an einem Strand steht. Dabei hält Diana (82) das Gesicht ihrer Tochter ganz liebevoll in ihren Händen und strahlt sie an. "Meine geliebte, wunderhübsche, mutige und brillante Mama. Ich vermisse dich schon jetzt", schreibt Rachael zu dem Schnappschuss.

Ihre Follower sind sichtlich gerührt von diesem Post: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und dieses sagt alles", kommentiert ein User das Foto. Ein weiterer Nutzer wünscht Rachael: "Ich hoffe, du kannst bald wieder so lachen wie auf dem Pic. Dein Verlust bricht mir das Herz. Wir beten für euch."

