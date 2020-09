Mia Rose Müller (3) ist längst kein Baby mehr! Vor drei Jahren änderte sich das Leben von Melanie Müller (32) komplett. Die einstige Bachelor-Kandidatin durfte mit ihrem Mann Mike ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen. Töchterchen Mia erhellt seither den Alltag der Ballermann-Sängerin – und die nimmt ihre Community nur zu gerne mit auf Familienausflüge und Co. Durch die regelmäßigen Schnappschüsse konnten auch ihre Follower erkennen: Mia ist mittlerweile eine richtige kleine Dame! Zum dritten Geburtstag ihrer Maus unterstrich Melanie das noch einmal mit einem süßen Throwback-Foto aus alten Tagen!

Auf Instagram können ihre Fans nun die Geburtstags-Collage bewundern. Auf der rechten Seite strahlt Mia Rose an ihrem Ehrentag mit Partyhütchen auf dem Kopf in die Kamera. Auf der linken hingegen sieht man das Mädchen kurz nach seiner Geburt – schlummernd mit einem dicken Kuschel-Teddy an seiner Seite. "Seit drei Jahren erfüllst du nun unser Leben. Ich liebe dich für immer und ewig. Alles Liebe, mein Liebling, zu deinem Geburtstag", lauteten Mellis rührende Zeilen an ihren Nachwuchs.

Mittlerweile ist Melanie sogar stolze Zweifach-Mama. Am 6. Oktober 2019 erblickte das zweite Kind der Blondine das Licht der Welt: Söhnchen Matty Müller macht das Familienglück perfekt!

ActionPress Mike Blümer und Melanie Müller bei der Eröffnung der Imbissbude Grillmüller auf Mallorca

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller mit Tochter Mia

Sat.1 Melanie Müller mit Ehemann Mike und ihren Kindern bei "Plötzlich arm, plötzlich reich", 2020

