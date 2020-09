Große Trauer um Tommy DeVito! Der US-Amerikaner machte sich bereits in den 1950er-Jahren einen Namen als Musiker. Seine größten Erfolge feierte er aber erst einige Jahre später – als Teil der Pop-Rock-Band The Four Seasons, in der er als Barritonsänger und Leadgitarrist mitgewirkt hatte. Doch nun erreicht seine Fans eine traurige Nachricht: Tommy ist im Alter von 92 Jahren verstorben.

Wie Tommys befreundeter Schauspieler Alfredo Nittoli in einem Facebook-Post bekannt gab, sei der Musiker am Montag im Beisein seiner engsten Freunde und Verwandten in einem Krankenhaus in Las Vegas gestorben. Dort wurde er in den letzten Tagen medizinisch behandelt, nachdem er sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert und sich sein Gesundheitszustand zunehmend verschlechtert hatte. Am Ende konnte er den Kampf gegen die Lungenkrankheit jedoch nicht gewinnen.

Wie Alfredo in dem Post weiterhin verriet, sei er von Tommys Tochter Darcel informiert worden, dass es anlässlich seines Todes demnächst einen Gottesdienst in seiner Heimat in New Jersey geben wird. Zudem nahmen unter dem Beitrag bereits einige seiner Freunde Abschied. "Du wurdest geliebt und wirst vermisst", schrieb beispielsweise Bobby Valli, der Bruder von Tommys Bandkollegen Frankie Valli.

Anzeige

Getty Images Tommy DeVito und seine ehemaligen Bandkollegen Bob Gaudio und Frankie Valli

Anzeige

Getty Images Tommy DeVito, Musiker

Anzeige

Getty Images Tommy DeVito, Gitarrist

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de