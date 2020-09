Er hat nun endgültig die Krallen ausgefahren! In der vergangenen Folge von Like Me – I'm Famous musste Dijana Cvijetic (26) nach einer dramatischen Like-Vergabe in der Like-Lounge die Villa verlassen. Vor allem Filip Pavlovic (26) war ziemlich taktisch an die Sache herangegangen – er hatte zuvor angekündigt, all seine Likes Dijana zu geben. Doch er entschied sich schließlich um und unterstützte stattdessen Alexander Molz (25). Der Hintergrund: Filip wollte partout nicht, dass Melanie Müller (32) gewinnt!

Doch wie kam es zu Filips Abneigung gegen die Mallorca-Sängerin? Melli hatte bereits in den vergangenen Folgen häufiger mit ihren Likes gehandelt und ziemlich taktisch die anderen Promis um den Finger gewickelt. Dass sie und ihr BFF Don Francis sich dabei die gesamte Zeit über unterstützten, ging dem ehemaligen Bachelorette-Boy Filip ziemlich gegen den Strich: Er will nun mit allen Mitteln verhindern, dass die 32-Jährige die Show gewinnt.

Kurz vor dem Halbfinale zog Filip deshalb noch einmal alle Register! Mit seinen fünf Likes für Alex zog dieser im Ranking an Don vorbei – wir erinnern uns: Don ist Mellis Kumpel, der von Tag eins mit der Schlagersängerin gemeinsame Sache macht. "Der ist so was von abgewichst. Armseliges Würstchen", zog die zweifache Mutter nach Filips Entscheidung ihr Fazit.

Mellis Wut rührte daher, dass Filip zuvor eine andere Like-Verteilung kommuniziert hatte. Gegenüber Don hatte Filip davon gesprochen, Dijana fünf Likes geben zu wollen. Daraufhin offenbarte Don, dass Alex drei Likes von ihm bekommen würde. Dies brachte Filip zum Umdenken: Er tat sich mit dem Köln 50667-Star Alex zusammen, um Melli und Don aus der Show zu kicken.

TVNOW zeigt insgesamt acht Folgen "Like Me – I’m Famous" ab dem 11. August 2020 immer dienstags.

TVNOW Melanie Müller, Don Francis, Filip Pavlovic und Alex Molz bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Filip Pavlovic und Don Francis

TV NOW Melanie Müller und Don Francic bei "Like Me I'm Famous"

TVNOW Filip Pavlovic und Alexander Molz bei "Like Me – I'm Famous"

