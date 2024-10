Filip Pavlović ist noch auf der Suche nach seiner Traumfrau

Filip Pavlović (30) ist nicht nur Dschungelkönig, er suchte auch schon in dem ein oder anderen Dating-Format wie Die Bachelorette und Bachelor in Paradise nach der großen Liebe. Trotzdem geht der gebürtige Hamburger nach wie vor als Single durchs Leben. Dass er auf der Suche ist, verrät er im Gespräch mit RTL. "Also ich bin immer noch Single. Also falls ihr sucht", lacht er in die Kamera. Von seiner Traumfrau hat er eine nicht ganz so genaue optische Vorstellung: "Kleine Füße. Brünett oder blond. Kleiner als ich – auch mit High Heels. Schöne blaue Augen. Oder grüne Augen. Aber braun ist auch okay." Eine sonnengebräunte Dame würde ihm am besten gefallen – allerdings sei das kein Muss.

So richtig schlau wird man aus seiner Beschreibung wohl nicht. Eine Dame, die wohl sehr gut in sein Beuteschema passen würde, ist zum Leidwesen des 30-Jährigen mittlerweile vom Markt: Nach der gemeinsamen Zeit im Dschungel schwärmte Filip bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" von Leyla Lahouar (28): "Die ist schon so eine kleine, süße Maus. Die würde ich auch daten", meldete er Interesse an. Da hätte er aber wohl schneller sein müssen, die Beauty hat ihr Herz nämlich fest an Mike Heiter (32) vergeben.

Doch woran liegt es, dass er weder Rosenkavalierin Nadine Klein (39) noch eine der Mitkandidatinnen bei der Bachelor-Alumni-Show von sich überzeugen konnte? Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich der ehemalige Fußballprofi reflektiert. "Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht sollte ich mich mal wirklich mit mir beschäftigen", betonte er nachdenklich. Bis es mit der Liebe auch bei ihm klappt, fokussiert er sich wohl weiterhin auf seine Karriere. Zuletzt sah man ihn als Moderator bei Reality Queens, inzwischen versucht er sich aber auch an der Schauspielerei.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, Reality-TV-Star

