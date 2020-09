Wieder ein Star weniger bei Like Me I'm Famous! In der aktuellen Episode der neuen Promi-Gameshow ging es am Dienstagabend um den Einzug ins hart umkämpfte Halbfinale. Neben den kuschelnden Streithähnen Filip Pavlovic (26) und Dijana Cvijetic (26) legen sich natürlich auch Melanie Müller (32), Don Francis und Alexander Molz (25) mächtig ins Zeug, um weiterzukommen. Doch welcher Kandidat bekam die wenigsten Likes von seinen Mitstreitern?

Nachdem er zuvor einen Deal mit Melanie und Don gemacht hatte, verteilte Alex seine fünf Likes an die beiden Partymusiker. Die wiederum vergaben je drei Punkte an den Köln 50667-Darsteller und schenkten einander die übrigen zwei. Filip ließ seinem Kumpel Alex all seine fünf Likes zukommen – und bekam selbst die volle Anzahl von seiner Kuschelfreundin Dijana. Die hingegen ging bei der abgekarteten Partie leer aus und musste deswegen die Show verlassen!

Wirklich enttäuscht wirkte die Love Island-Kandidatin von 2019 darüber aber nicht: Ohne eine Träne zu verdrücken, verabschiedete sie sich von ihren Mitbewohnern und verließ die Villa. Habt ihr mit diesem doch eher unaufgeregten Exit gerechnet? Stimmt unten ab.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die Teilnehmer von "Like Me – I'm Famous"

TV NOW Melanie Müller und Don Francic bei "Like Me I'm Famous"

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2020

