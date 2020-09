Diese beiden werden wohl keine Freunde mehr! Like Me – I'm Famous steht kurz vor dem Finale. Besonders in der vergangenen Folge haben Filip Pavlovic (26) und Melanie Müller (32) bewiesen, dass sie sich den Sieg gegenseitig partout nicht gönnen. Vor allem der ehemalige Bachelorette-Boy will mit aller Macht verhindern, dass die Schlagersängerin den Sieg nach Hause trägt. Im Promiflash-Interview teilt Filip jetzt erneut gegen Melli aus!

Auf die Frage, was das Staffel-Highlight des ehemaligen Bachelorette-Boys sei, hat er eine ganz simple, aber doch ziemlich fiese Antwort. "Zu 80 Prozent in jeder Challenge besser als Melanie zu sein und ihren Frust und Hass immer und immer wieder in ihrem Gesicht zu sehen", so der 26-Jährige gegenüber Promiflash. Im Gespräch lässt Filip ebenfalls durchblicken, dass er sich wünsche, für Melli der größte Aufreger zu sein.

Tatsächlich hat sich Filips spielerische Abneigung gegen die 32-Jährige erst in den vergangenen Folgen entwickelt. Weil die zweifache Mutter immer wieder taktisch mit den anderen "Like Me – I'm Famous"-Kandidaten um Likes verhandelt hat, versucht der Reality-TV-Hottie seitdem, der Mallorca-Künstlerin einen Strich durch diese Rechnung zu machen.

TV NOW Filip Pavlovic bei "Like Me – I'm Famous"

TVNOW Melanie Müller, Don Francis, Filip Pavlovic und Alex Molz bei "Like Me – I'm Famous"

TV NOW Melanie Müller und Don Francic bei "Like Me – I'm Famous"

