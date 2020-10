Für viele ihrer Fans gilt Kylie Jenner (23) als absolutes Schönheitsideal und Style-Vorbild! Die Influencerin gehört schon seit Längerem zu den bekanntesten Social-Media-Stars der Welt. So kann es schon mal vorkommen, dass die eine oder andere Dame versucht, der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin optisch ein wenig nachzueifern. Dem Reality-TV-Sternchen Larissa Dos Santos Lima (34) scheint es auch so zu gehen: Sie gab angeblich satte 60.000 Euro für Schönheits-OPs aus, um wie ihr Idol auszusehen!

Um ihr Ziel zu erreichen, nahm die Brasilianerin so einiges auf sich. Ein Insider erzählte gegenüber TMZ, Larissa hätte sich diversen Eingriffen unterzogen, um so auszusehen wie Kylie. Neben mehreren Behandlungen im Gesicht und einer Fettabsaugung, habe sie auch bei Brüsten und Po nachhelfen lassen. So vergrößerte sie ihre Körbchengröße von 34A auf 34DD! Eine der vielen Operationen soll insgesamt sieben Stunden gedauert haben.

Allerdings scheint die Transformation nicht ganz geglückt zu sein. Larissas Fans können nicht unbedingt eine Ähnlichkeit zu Kylie Jenner erkennen, dafür aber zu deren Schwester Kim Kardashian (39): "Kim K bist du es?", schrieb beispielsweise eine Userin unter ein Posting von Larissa.

Larissa Dos Santos Lima, 2019 Nevada

Larissa Dos Santos Lima, Reality-TV-Star

Larissa Dos Santos Lima

