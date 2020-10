Eines möchte sich Sara Leutenegger (26) auch im achten Schwangerschaftsmonat nicht entgehen lassen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Mann, der einstige Schweizer Rosenkavalier Lorenzo Leutenegger, erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind – einen Sohn. Obwohl Sara so kurz vor der Entbindung natürlich schon einen ordentlichen Bauch mit sich herumträgt, lässt sie sich dadurch aber an nichts hindern: In Sachen Sex kennen die Leuteneggers weiterhin nur ein Tempo – Vollgas.

Gegenüber Bild verrät die Brünette ganz offen und ehrlich: "Ja, wir haben noch Sex, aber ein bisschen eingeschränkter, da viele übliche Positionen nicht funktionieren, da der Bauch im Weg ist." Das Ehepaar ließe sich in Bezug auf sein Sexleben aber dennoch nichts entgehen. In ihrer Haut fühlt sich Sara nach wie vor pudelwohl.

Ein paar Kleinigkeiten stören die werdende Mama dann aber doch ein wenig. "Was ich nicht so mag, ist die Wassereinlagerung in den Beinen und der haarige Flaum auf meiner Haut", gibt sie zu. Außerdem sei es einerseits zwar schön, größere Brüste zu haben, andererseits würden diese aber auch schmerzen.

Instagram / saraleutenegger Model Sara Leutenegger

Instagram / saraleutenegger Lorenzo und Sara Leutenegger im Mai 2020

Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger im Juni 2020

