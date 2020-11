So heißt der kleine Mann also! Sara Leutenegger (26) teilte erst vor wenigen Tagen die freudige Nachricht mit ihren Fans, dass sie zum ersten Mal Mama geworden ist. Nachdem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin eine Woche lang im Netz abstinent gewesen war, hatten viele das sogar schon vermutet. Doch spätestens bei der Videoaufnahme eines kleinen Babyhändchens erreichte die Nachricht auch den letzten Follower. Jetzt teilt Sara weitere intime Informationen mit der Öffentlichkeit – das Aussehen und den Namen ihres ganzen Stolzes!

"Lio Antonio Leutenegger. Unser kleiner Engel ist am 29. Oktober 2020 zur Welt gekommen", schreibt die Schweizerin auf Instagram und postet dazu ein Bild von ihrem Spatz, das ihn erstmals auch mit Gesichtchen zeigt. Die dunklen Haare seiner Mama und seines Papa Lorenzo hat der Kleine jedenfalls schon mal geerbt. Lio sei mit stolzen 3.940 Gramm und einer Größe von 51 Centimetern auf die Welt gekommen.

Sara und Lorenzo sind nicht die einzigen Eltern, die sich für den Kindernamen Lio begeistern können. Auch das YouTube-Paar Bibi (27) und Julian Claßen (27) nannte seinen ersten Sohn so. Beim Zweitnamen unterscheidet sich die Auswahl allerdings. Während der Mini-Leutenegger auch auf Antonio hört, hat Bibis Sohnemann nur einen Vornamen.

Instagram / saraleutenegger Sara und Lorenzo Leutenegger

Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio

