Vor wenigen Monaten wurde Sara Leutenegger (26) zum ersten Mal Mutter. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin und ihr Mann Lorenzo gaben im November bekannt, nun Eltern eines kleinen Jungen zu sein. Seitdem widmet sie dem süßen Lio ihre komplette Aufmerksamkeit und genießt die Zeit mit ihrer kleinen Familie. An Sport hat das Model in den vergangenen Wochen deswegen wohl kaum gedacht. Gegenüber Promiflash hat Sara verraten, wie ihr After-Baby-Body aktuell aussieht.

"Ich bin erstaunt, wie schnell sich alles zurückgebildet hat, ohne dass ich groß etwas gemacht habe. Die Kilos, die ich in der Schwangerschaft zugenommen habe, sind mittlerweile auch wieder weg", verriet die 36-Jährige im Promiflash-Interview. Ihren knackigen Po und ihr Sixpack habe sie jedoch noch nicht wieder zurück. Zwar sei ihr Bauch flach, aber noch nicht wieder so straff wie vor der Schwangerschaft. Das will Sara bald ändern: "Ich bin sehr zufrieden, freue mich aber auch, ab Februar wieder mit Sport anzufangen und wieder back in shape zu kommen."

Obwohl sie für ihren Job als Model noch etwas in Form kommen müsse, wolle sie sich keinen Stress machen. "Ich mache das nicht für die Öffentlichkeit, sondern für mich selbst, um mich wieder wohl in meinem Körper zu fühlen", stellte sie klar. Auf Instagram bewies die schöne Brünette jedoch bereits, dass sie ihr Vorhaben bereits umsetzt und postete ein Video von ihrem Work-out.

Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger im Dezember 2020

Instagram / saraleutenegger Sara Leutenegger, ehemalige GNTM-Kandidatin

